СБУ повідомила про підозру організатору потужної ботоферми на Прикарпатті

Слідчі Служби безпеки зібрали вичерпну доказову базу і повідомили про підозру організатору ботоферми, яку кіберфахівці спецслужби ліквідували у 2021 році в Івано-Франківській області.

Фігурант залучив до створення фейкових акаунтів майже 11 тис. карток одного з українських мобільних операторів.

«Потужності» цієї ботоферми активно використовувала велика російська інтернет-платформа, яка незаконно здає в оренду чужі телефонні номери. Це давало можливість створювати тисячі фейкових акаунтів у соцмережах, месенджерах та відеохостингах. Через них відбувалося масштабне спотворення інформаційного простору, «накрутка» переглядів, вподобань, коментарів.

У такий спосіб відбувався вплив на суспільну свідомість, зокрема, в інтересах ворожої пропаганди.

Наразі організатору ботоферми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв’язку, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, що завдало значної шкоди) Кримінального кодексу України.

Це правопорушення передбачає покарання на строк до 6 років (за редакцією статті, яка діяла на час вчинення злочину).

У ході досудового розслідування встановлено, що фігурант ініціативно вийшов на росіян через спеціалізований Telegram-канал та домовився про умови співпраці й оплати. Після цього він отримав детальні інструкції щодо запуску роботи ботоферми. Представники рф надали йому доступ до програмного забезпечення, а технічне обладнання для функціонування ботоферми зловмисник придбав сам.

Експертиза засвідчила, що підозрюваний використовував SIM-банки, які дають можливість швидкої заміни сім-карт та підміни міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання (IMEI) для приховування своєї протиправної діяльності та уникнення блокування оператором.

У межах досудового розслідування триває збір доказів протиправної діяльності.

Документування здійснюють співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Служба безпеки України