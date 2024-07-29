СБУ повідомила про підозру ще 5 зрадникам, яких взяли у полон на передовій

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще п’ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України.

Перебуваючи у складі окупаційних угруповань рф, зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боїв на Донеччині на початку липня цього року.

Один із затриманих – стрілець з 4-ї окремої мотострілецької бригади військ рф. Весь його взвод був знищений у ході боїв за Часів Яр.

Після боєзіткнення зрадник два тижні переховувався у навколишніх лісосмугах, де згодом був затриманий українськими оборонцями.

Зловмисником виявився мешканець тимчасово захопленого селища Верхньогарасимівка на Луганщині, який 24 лютого 2022 року добровільно приєднався до окупантів.

Ще один зрадник – колишній мешканець Одещини. Напередодні повномасштабної війни чоловік виїхав до росії, а після її початку прибув до військкомату у московській області та уклав контракт з міноборони рф.

Після нетривалої підготовки на полігонах його направили штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському напрямку. Там його взяли у полон поблизу Верхньокамʼянського.

Інший фігурант – житель тимчасово захопленої частини території Донеччини. Перебуваючи у складі окупаційного підрозділу «Шторм-Z», він брав участь у «м’ясних» штурмах Красногорівки.

Ще двоє зрадників – вихідці з Луганської області. Один з них на початку повномасштабної війни виїхав до Магадана, де згодом «мобілізувався» до 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил рф. Під час боїв у районі Вугледара потрапив у полон.

Наразі всім затриманим слідчі Служби безпеки повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України