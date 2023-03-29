СБУ провела обшуки у Дніпропетровському обласному центрі кардіології

28 березня Служба Безпеки України провела обшуки у Дніпропетровському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”, посилаючись на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За попередньою інформацією, медики налагодили шахрайську схему. Вони займалися продажем лікарських препаратів, які мали видаватися пацієнтам безкоштовно. Ними держава забезпечувала медичний центр у повному обсязі.

Також є інформація про те, що кардіоцентр, який перебуває у підпорядкуванні обласної ради, нібито заробив на шахрайстві близько 2-х тисяч гривень.

Наразі про результати обшуку нічого не відомо.