СБУ проводит обыски в офисе «ОПЗЖ» и домах Медведчука

Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинете нардепа Виктора Медведчука в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также в его домах в Киеве.

Об этом журналисту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

«Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе «ОПЗЖ» в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в городе Киеве», — сообщил источник.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента. И хотя сама Венедиктова не называет имен нардепов, а лишь указывает по одному инициалу «М» и «К», УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Как сообщал УНН, сегодня Служба безопасности Украины проводит обыски в доме народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.

Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга «Новини», куда также входят телеканалы «ZIK» и «NewsOne», 112-канал. Под санкции попали: «Нові коммуникації» — ZIK, «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» — «ПАРТНЕР ТВ», «ЛІДЕР ТВ», «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», «ТВ ВИБІР» — 112 канал, «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ» — основатель Тарас Козак, «Аріадна ТВ» — владелец Тарас Козак.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.