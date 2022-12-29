СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області
Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на семи об’єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області.
Зокрема йдеться про :
– Єпархіальне управління Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Шепетівка);
– Різдво-Богородичний чоловічий монастир (с.Городище Шепетівського р-ну);
– Жіночий монастир святої праведної Анни (м. Славута);
– Храм Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута);
– Храм Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії (м.Шепетівка);
– Собор ікони Божої Матері «Неопалима Купина» (м.Нетішин);
– Свято-Воскресенський храм (смт. Віньківці).
Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
Враховуючи збройну агресію рф, одне із завдань цих заходів – унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
– оглядають вказані території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
– здійснюють перевірку осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.
Наголошуємо: СБУ діє виключно в межах Конституції України та чинного законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.
Управління СБ України у Хмельницькій областіTweet