СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на семи об’єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області.

Зокрема йдеться про :

– Єпархіальне управління Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Шепетівка);

– Різдво-Богородичний чоловічий монастир (с.Городище Шепетівського р-ну);

– Жіночий монастир святої праведної Анни (м. Славута);

– Храм Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута);

– Храм Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії (м.Шепетівка);

– Собор ікони Божої Матері «Неопалима Купина» (м.Нетішин);

– Свято-Воскресенський храм (смт. Віньківці).

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Враховуючи збройну агресію рф, одне із завдань цих заходів – унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

– оглядають вказані території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів;

– здійснюють перевірку осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Наголошуємо: СБУ діє виключно в межах Конституції України та чинного законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.

Управління СБ України у Хмельницькій області