СБУ проводить обшуки у нардепа Нестора Шуфрича (фото)

Народний депутат пов’язаний із фсбшною мережею, яка діяла в Україні.

У п’ятницю, 15 вересня, Служба безпеки України прийшла з обшуками до скандального нардепа Нестора Шуфрича.

Як повідомляють джерела УНІАН у правоохоронних органах, Шуфрича підозрюють у державній зраді.

“Виявляється, Нестор не тільки регулярно отримував по голові в парламентських бійках, але й тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем. Тим самим, який з московського офісу координував роботу російської агентури в Україні. Нагадаємо, саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Кулініча, якого особисто Малюк (голова СБУ Василь Малюк – УНІАН) затримував минулого року”, – каже джерело.

За даними співрозмовника УНІАН, очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним з рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава – штучне утворення.

“Тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу”, – зазначило джерело.

Вранці 15 вересня низка каналів та журналістів повідомили, що СБУ нібито затримала нардепа Шуфрича. Згодом стало відомо, що проводяться обшуки у селі Козин Київської області, де мешкає народний обранець.

За даними журналіста Юрія Бутусова, сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.