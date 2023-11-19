«Заробляючи» в інтернеті, троє молодих людей втратили майже 142 тисячі гривень

Легкі та швидкі гроші – спокуса для багатьох людей. Вони ведуться на пропозиції заробітку в інтернеті і як наслідок – втрачають навіть те, що вже мають.

Майже 142 тисячі втратили троє жителів Тернополя. Усі потерпілі віком від 18 до 32 років. Схема, на яку повелися тернополяни – однотипна. Усім приходили повідомлення про можливість додаткового заробітку. Менеджер запевняла, що заробітна плата залежить від часу, проведеного в інтернеті. Людям пропонували ставити “лайки” під відео або постами. Від кількості вподобайок залежала зарплата.

Спершу жертви шахраїв дійсно отримали мінімальні кошти, а коли суми зросли, то для того, аби вивести зароблене, “співробітники” мали оплатити комісію і інші платежі, які їм обіцяли повернути із відсотками. У результаті, “працівники фейкових компаній” втратили гроші: 7150, 80000 та 54271 гривню.

Усі троє звернулися за допомогою до поліції.

Правоохоронці по кілька разів на день нагадують, наголошують та розповідають про шахрайські схеми, які призводять до втрати коштів. Люди, вірять у те, що лежачи на дивані, можуть розбагатіти, але за деякий час втрачають усе.

Не ведіться на повідомлення у месенджерах та на вмовляння, які надсилає вам бот. Це все ШАХРАЇ!

Перш ніж погоджуватися на такі пропозиції і мріяти про мільйони, подумайте, адже великі гроші ніхто, ніколи та нікому не заплатить.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області