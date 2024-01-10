Служив окупантам на посаді «участкового»: мешканця Купʼянська судитимуть за колабораціонізм

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Купʼянськ місцевий мешканець добровільно обійняв посаду «и.о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Відомо, що до повномасштабного вторгнення рф на територію України чоловік працював правоохоронцем у ГУНП в Харківській області, проте його було звільнено і до окупації він залишався офіційно непрацевлаштованим.

Колаборант здійснював пропускний режим на російських блокпостах, розташованих на території м. Купʼянськ та Купʼянського району, проводив перевірки за заявами місцевих мешканців щодо вчинення кримінальних правопорушень. Документально колаборант оформлював все у відповідності до російського законодавства.

Обвинувачений переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ.

Обвинуваченому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Харківська обласна прокуратура