СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ (МП) Данилевича – ЗМІ

Служба безпеки України у п’ятницю проводить обшуки в заступника глави синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) протоієрея Миколая Данилевича.

Про це повідомило агентству “Інтерфакс-Україна” джерело в правоохоронних органах.

“Він (Данилевич – ІФ-У) відомий тим, що був у складі делегації, яка в 2017 році разом із Новинським умовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати Томос ПЦУ. Данилевич також відзначився підтримкою “руского міра” і виправданням агресії РФ”, – зазначило джерело.