СБУ «розколола» російського агента, якого ФСБ закинула для диверсій на західній Україні: він «здав» свого куратора

Служба безпеки встановила особу та отримала установчі дані на ще одного офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України.

Ним виявився кадровий співробітник управління фсб рф у Красноярському краї.

Цей шпигун збирав інформацію про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ і Нацгвардії, зокрема, окремого полку спеціального призначення «Азов».

Також він «полював» за даними про діючих та колишніх співробітників СБУ, її штатних і позаштатних працівників та агентів. Крім того – вивідував особливості форм та методів роботи української спецслужби.

Ворожий офіцер вербував громадян України переважно у соцмережах.

Слідством встановлено, що у 2017 році зловмисник завербував киянина і після декількох завдань «законсервував» його до 2022 року.

Після початку повномасштабного вторгнення агент отримав від фсб завдання прибути до Чернівецької області.

Там він намагався виявити транспортні канали постачання озброєння для України та місця розташування резервуарів з пальним.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії вибухів на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Втім, контррозвідники Служби безпеки запобігли цьому і в результаті багатоетапної спецоперації затримали ворожого диверсанта в Чернівцях.

Наразі зрадника – громадянина України вже засуджено до 16 років за гратами. В ході слідчо оперативної роботи він «здав» свого куратора з фсб. За матеріалами СБУ йому оголошено про підозру за ч.1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Заходи з викриття злочинної діяльності здійснювати співробітники Управління СБ України в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України