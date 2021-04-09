СБУ викрила кіберполіцейських на вимаганні 150 тисяч гривень хабара

Служба безпеки України викрила двох співробітників кіберполіції на отриманні 150 тисяч гривень хабара. Гроші вони вимагали у потерпілого у кримінальному провадженні.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсант з Івано-Франківська звернувся до поліції із заявою про злочин. Хакери намагалися викрасти з його банківського рахунку 900 тис. грн. Проте банк заблокував цю транзакцію як підозрілу. Для розблокування коштів бізнесмен мав надати в банківську установу документ про відкриття кримінального провадження за фактом спроби крадіжки грошей з рахунку.

Співробітники СБ України задокументували, що кіберполіцейські гарантували чоловіку повернути доступ до власних коштів за «винагороду» – 150 тисяч гривень. Затримали фігурантів на «гарячому» — у момент отримання хабаря.

Правоохоронці, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримали старшого інспектора та інспектора відділу протидії кіберзлочинам у службовому приміщенні після отримання ними всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України планується повідомити затриманим про підозру у скоєнні злочину.

Припинення протиправної діяльності проводилося Управлінням СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими територіального управління ДБР у м. Львів за сприяння Управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

СБУ