Черкащанина, який підпалив будинок, відправлено на примусове лікування

Прокурори Черкаської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру до 27-річного черкащанина, який умисно пошкодив будинок жителів м. Черкаси шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Під час судового розгляду прокурором доведено, що у червні поточного року чоловік, перебуваючи неподалік домоволодіння потерпілих, з метою помсти, що виникла на ґрунті тривалих неприязних відносин, підпалив холодильник, який знаходився між парканом та житловим будинком.

У результаті протиправних дій зловмисника виникла пожежа, яка охопила житловий будинок.

Загалом потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму 660 тис. грн.

Ухвалою суду до чоловіка застосовано примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим типом нагляду.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури