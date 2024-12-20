Черкащанина, який підпалив будинок, відправлено на примусове лікування
Прокурори Черкаської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру до 27-річного черкащанина, який умисно пошкодив будинок жителів м. Черкаси шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).
Під час судового розгляду прокурором доведено, що у червні поточного року чоловік, перебуваючи неподалік домоволодіння потерпілих, з метою помсти, що виникла на ґрунті тривалих неприязних відносин, підпалив холодильник, який знаходився між парканом та житловим будинком.
У результаті протиправних дій зловмисника виникла пожежа, яка охопила житловий будинок.
Загалом потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму 660 тис. грн.
Ухвалою суду до чоловіка застосовано примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим типом нагляду.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet