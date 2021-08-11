СБУ викрила корупційну схему із орендою приміщень Міноборони

Військова контррозвідка СБУ викрила корупцію на двох державних підприємствах Міністерства оборони України, дислокованих в Одеській області. Чиновники незаконно здавали в оренду об’єкти Міністерства, а отримані кошти — привласнювали собі.

Щомісяця збитки бюджету становили майже 500 тис. грн.

За попередніми даними слідства, організатори схеми приховано передали у приватне користування 2,5 тис. м2 складських і виробничих приміщень з фонду держпідприємств.

Крім того, чиновники фіктивно працевлаштували до відомчих установ декількох осіб, які не виконували свої посадові обов’язки, а їх заробітну плату привласнювали «роботодавці».

Під час обшуків за місцями роботи і проживання одного з організаторів схеми правоохоронці виявили у спеціально облаштованому тайнику:

документацію із доказами протиправної діяльності;

незареєстровану зброю з набоями;

золоті злитки, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до її організації.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області та за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

СБУ