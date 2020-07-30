Збитки на загальну суму понад 2 мільйони гривень — повідомлено про підозру посадовцю Міноборони

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одного з головних військових представництв Міністерства оборони України у недбалому ставленні військової службової особи до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець, виконуючи обов’язки начальника військового представництва, у листопаді 2018 недбало поставився до військової служби під час здійснення контролю за процесом закупівлі товарів для військових частин Національної гвардії України в межах виконання контрактів державного оборонного замовлення.

Внаслідок цього державним інтересам завдано збитків на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Під час досудового розслідування заподіяні державі збитки відшкодовано в повному обсязі, досудове розслідування наразі триває.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Західного регіону України, оперативний супровід – Управління СБУ у Львівській області.

ДБР