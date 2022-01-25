СБУ викрила мережу псевдомінувань на Черкащині, яку координували з території РФ

Служба безпеки України встановила мережу псевдомінерів, які здійснили серію анонімних повідомлень на Черкащині. Зловмисники здійснили 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ.

Встановлено, що студент-першокурсник одного з місцевих коледжів виконував замовлення щодо мінування різних об’єктів. Протягом січня через закритий телеграм-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торгівельно-розважальні центри Черкащини.

Крім цього, «анонімний терорист» створив власний телеграм-канал. Там він розміщував фото та відео матеріали про результати «замінувань», також отримував замовлення від інших осіб на чергові об’єкти. Наразі встановлено, що трьом «замовникам» вдалося реалізували свій злочинний намір. Відомо, що через цей канал він отримував завдання щодо псевдомінувань від російських кураторів, а також оплату за їх виконання.

За результатами обстеження вказаних в повідомленнях приміщень та прилеглих територій не було виявлено жодних вибухових предметів та речовин.

Завдяки проведеним цілодобовим розшуковим заходам правоохоронці встановили особу псевдомінера й затримали його в навчальному закладі.

Він зізнався у вчинених анонімних повідомленнях та мотивував свою діяльність тим, що хотів збільшити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток за «замовлення» мінувань.

У ході обшуків за місцем проживання у зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування та отримання замовлень від російських кураторів.

За інформацією СБУ, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори з РФ обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції. Найчастіше зловмисники не усвідомлюють до кінця усі можливі наслідки від блокування діяльності роботи різних об’єктів соціальної сфери.

Наразі за фактом здійснення неправдивих повідомлень про замінування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Перевіряється факт причетності вказаних осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Черкаській області та Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури.

СБУ вкотре нагадує, що «анонімні терористи» будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності.

СБУ