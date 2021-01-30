В Николаеве неизвестный ударил и ограбил девушку

Утром в субботу, 30 января, в доме №16 по ул. Шоссейной (Фрунзе) в Николаеве совершено разбойное нападение.

Девушку, лежащую без сознания в подъезде, около 8 утра обнаружила пенсионерка, которая сдает в этом подъезде квартиру. Вместе с соседями пенсионерка вызвала полицию.

Пришедшая в себя пострадавшая рассказала, что когда она утром вошла в подъезд, кто-то ударил ее чем-то тяжелым по голове. После этого злоумышленник снял с девушки золотые украшения и скрылся.

В настоящий момент на месте происшествия работает полиция. Проводится опрос местных жителей. // Новости-N