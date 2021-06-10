СБУ викрила незаконну приватизацію землі поблизу центру паломництва хасидів в Умані

Служба Безпеки України заблокувала корупційні механізми, організовані місцевою владою Черкащини. Чиновники планували вивести із держвласності земельні ділянки вартістю понад 10 млн грн. Усі вони — поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана (місце паломництва хасидів).

Співробітники спецслужби встановили, що до складу організованої групи входили державний реєстратор однієї з ОТГ Черкаської області, колишні правоохоронці та підприємці. За розробленою «схемою», посадовці підробляли рішення органів місцевого самоврядування і незаконно реєстрували право власності на земельні ділянки.

Через дії зловмисників комерсантам вдалось отримати у приватну власність майже 0,5 га земель поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана в Умані. Наразі, за сприяння СБУ, вирішується питання щодо повернення земель у державну власність.

П’ятьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за низкою статей:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою),

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),

ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),

ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Викриття зловмисників, причетних до оборудки, здійснювалося спільно зі слідчими Нацполіції та під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

СБУ