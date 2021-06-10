СБУ викрила незаконну приватизацію землі поблизу центру паломництва хасидів в Умані
Служба Безпеки України заблокувала корупційні механізми, організовані місцевою владою Черкащини. Чиновники планували вивести із держвласності земельні ділянки вартістю понад 10 млн грн. Усі вони — поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана (місце паломництва хасидів).
Співробітники спецслужби встановили, що до складу організованої групи входили державний реєстратор однієї з ОТГ Черкаської області, колишні правоохоронці та підприємці. За розробленою «схемою», посадовці підробляли рішення органів місцевого самоврядування і незаконно реєстрували право власності на земельні ділянки.
Через дії зловмисників комерсантам вдалось отримати у приватну власність майже 0,5 га земель поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана в Умані. Наразі, за сприяння СБУ, вирішується питання щодо повернення земель у державну власність.
П’ятьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за низкою статей:
- ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою),
- ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),
- ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),
- ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Викриття зловмисників, причетних до оборудки, здійснювалося спільно зі слідчими Нацполіції та під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.Tweet