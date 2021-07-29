Підпал автомобілів зі збитками понад ₴3,5 млн.: у Харкові чоловіку повідомлено про підозру (ФОТО)

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру раніше судимому 43-річному чоловіку за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 194 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2020 приблизно о 03:50 у Київському районі м. Харкова, чоловік, перебуваючи поблизу автомобільного майданчика, за допомогою запальнички підпалив скляні пляшки із горючою речовиною та перекинув суміш через металевий паркан в бік автівок, що знаходились на вказаному майданчику.



Внаслідок підпалу пошкоджено декілька автомобілів, які належать на праві власності одному з харківських ТОВ.

Відповідно до висновку експертизи ТОВ спричинено матеріальні збитки на загальну суму понад 3,5 млн грн.

29 липня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час проведення обшуку у квартирі підозрюваного було вилучено пістолет та ножі.

Досудове розслідування здійснюють співробітники слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури