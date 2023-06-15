До 8 років позбавлення волі засуджено мешканця Київщини, який вбив матір ударами ножа

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Броварської оружної прокуратури суд визнав винним 19-річного мешканця Київщини винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурори у суді довели, що 27 жовтня 2022 року в місті Бровари засуджений, перебуваючи за місцем свого проживання, взяв ніж та зайшов до кімнати, де знаходилася його мати. Він завдав жінці 5 ударів ножем в спину та 4 в шию й обличчя. Від отриманих колото-різаних поранень потерпіла померла.

Після скоєного юнак ще деякий час перебував вдома разом з батьком та удавав що нічого не сталося, а коли чоловік виявив скривавлене тіло жінки, хлопець взяв речі та пішов з дому. По дорозі він викинув знаряддя вбивства та поїхав за місто. Його затримали правоохоронці на залізничному вокзалі у столиці, при собі він мав квиток на потяг до іншої області.

Суд, враховуючи надані прокурором докази, призначив чоловікові покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура