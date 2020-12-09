СБУ викрила підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів

Кіберфахівці спільно зі слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України блокували нелегальне виготовлення і збут спеціальних технічних засобів отримання інформації.

За попередніми даними, представники однієї з комерційних структур налагодили незаконне виробництво спецтехніки для прихованого зняття інформації з мобільних телефонів користувачів. Підпільне виготовлення продукції ділки здійснювали на базі технологічних ресурсів підприємства.

Готовий товар фігуранти реалізовували через напрацьовані особисті зв’язки та зацікавлених клієнтів.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів нелегального бізнесу правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності, програмно-апаратні комплекси, які використовуються для пошуку і встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, а також інші технічні засоби прихованого аудіоконтролю громадян.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Заходи проводились під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ