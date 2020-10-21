СБУ викрила розкрадання мільйонів гривень під час будівництва доріг на Харківщині

Опубликовано

Оперативники спецслужби встановили, що протягом третього кварталу цього року харківське держпідприємство оголосило декілька тендерів на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг.

Ділки однієї з комерційних фірм запропонували ціни, які були значно нижчими від ринкових. Це дозволило їм отримати перемогу у торгах і укласти договори на майже 6,3 мільйона гривень.

Але під час аналізу документації співробітники СБУ виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників.

Ситуація могла призвести до постачання неякісних будівельних матеріалів і виконання робіт, а згодом – і до передчасного руйнування дорожнього покриття.

Контракт з підрядником, наслідки діяльності якого видно на фото, припинено.

Служба безпеки України

Like

Метки:

Читайте также: