СБУ викрила розкрадання мільйонів гривень під час будівництва доріг на Харківщині

Оперативники спецслужби встановили, що протягом третього кварталу цього року харківське держпідприємство оголосило декілька тендерів на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг.

Ділки однієї з комерційних фірм запропонували ціни, які були значно нижчими від ринкових. Це дозволило їм отримати перемогу у торгах і укласти договори на майже 6,3 мільйона гривень.

Але під час аналізу документації співробітники СБУ виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників.

Ситуація могла призвести до постачання неякісних будівельних матеріалів і виконання робіт, а згодом – і до передчасного руйнування дорожнього покриття.

Контракт з підрядником, наслідки діяльності якого видно на фото, припинено.

Служба безпеки України