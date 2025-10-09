СБУ встановила особу командира російських окупантів, який віддав наказ розстріляти цивільних у Куп’янську

Служба безпеки ідентифікувала особу військового посадовця росії, який причетний до розстрілу трьох цивільних мешканців Куп’янська 2 жовтня 2025 року.

Йдеться про громадянина рф Андрія Сиротюка – командира 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії рф.

За матеріалами справи, щоб посіяти паніку у прифронтовому місті, військові ворога перевдягнулися у цивільне вбрання і під виглядом місцевих жителів проникли на околиці Куп’янська.

Тоді рашисти майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України.

Слідчі СБУ розслідують воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Також триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

