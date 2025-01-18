СБУ викрила дніпропетровську компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії

Служба безпеки викрила на Дніпропетровщині підприємство, котре допомагає рф будувати лабораторії, в яких ворог розробляє ядерну зброю.

За даними слідства, до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів.

Встановлено, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до рф масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі.

Окупанти використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень.

На його базі рашисти розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.

Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам.

За даними слідства, фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Під час обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України