Двох закарпатців судитимуть за незаконне переправлення групи мігрантів до ЄС

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох жителів с. Забрідь Ужгородського району за фактом незаконного переправлення групи осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Крім того, одному з обвинувачених інкриміновано ще й незаконне зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, на початку липня 2021 року чоловіки сприяли незаконному переправленню семи громадян Сомалі на територію ЄС в обхід пунктів пропуску. Вони провели мігрантів лісистою місцевістю до українсько-польського кордону, надаючи вказівки для подальшого його перетину і забезпечуючи продуктами харчування. Сомалійців виявили і затримали польські прикордонники неподалік с. Устшики-Гурне, на відстані близько 10 км від кордону.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні одного з обвинувачених правоохоронці виявили й ручну гранату РГД-5. Чоловік зберігав боєприпаси без відповідного дозволу у підсобному приміщенні свого будинку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу співробітників відділу міграційної поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури