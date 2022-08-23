СБУ викрила мешканців Ізмаїлу, які публічно виправдовували російську агресію

Служба безпеки України Одещини продовжує системну роботу з викриття і документування прихильників воєнної агресії російської федерації.

Співробітники СБУ блокували в м. Ізмаїл діяльність прихильників рашистської навали, які публічно виправдовували збройне вторгнення росії в Україну та підтримували дії окупантів.

Місцеві мешканці, обидва працівники медичної галузі, виготовили та поширили у соціальній мережі відеоматеріал, який публічно виправдовував та заперечував збройну агресію та воєнні злочини окупантів в Україні. У оприлюдненому відео міститься заперечення тимчасової окупації частини українських територій та глорифікація російських загарбників. Цей пост набув суспільного резонансу та викликав хвилю обурення.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями фактичного проживання та роботи фігурантів справи. За їх результатами вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали із доказами протиправної діяльності.

Наразі даним особам готується повідомлення про підозру у поширенні матеріалів, в яких міститься заперечення, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.436-2 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють ймовірну причетність російських спецслужб до деструктивної діяльності підозрюваних осіб.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБ України в Одеській області за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури, спільно з Ізмаїльським РВП ГУНП в Одеській області.

Управління СБ України в Одеській області