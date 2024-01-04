СБУ викрила на «відкатах» заступника мера одного із міст на Одещині

Служба безпеки викрила на «відкатах» заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині.

За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у «будівельному» тендері, який фінансувався з бюджету міста.

Сума неправомірної вигоди становила 10% від загальної вартості підряду.

У разі відмови платити «відкат», посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом грошей за «дозвіл» на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради.

Правоохоронці затримали чиновника під час передачі йому всієї суми хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи з викриття корупції проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України