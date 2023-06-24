СБУ викрила ще 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівську пропаганду в Україні

Служба безпеки нейтралізувала інформаційно-підривну діяльність ще 11 проросійських інтернет-агітаторів у декількох областях України.

У Києві:

контррозвідники СБУ викрили мешканця столиці, який закликав до «союзу з росією». Для масового поширення такої «ідеї» він створив та особисто адміністрував декілька груп у Фейсбук, Телеграм і Вайбер.

У Миколаєві:

повідомлено про підозру клірику місцевого храму УПЦ (МП). За даними слідства, він публічно закликав вірян релігійної громади підтримати російських окупантів у війні проти України.

На Дніпропетровщині:

заблоковано підривну діяльність ще двох ворожих агітаторів. Одним із них виявився співробітник одного з об’єктів критичної інфраструктури Дніпра, іншим – працівник авіапідприємства з Кривого Рогу.

Зловмисники у різних соцмережах вихваляли вище військово-політичне керівництво рф і дискредитували українських захисників.

У Кіровоградській області:

знешкоджено мережу інтернет-пропагандистів рф, до якої входило 5 мешканців регіону. Для поширення деструктивного контенту створили власну платформу в «Одноклассниках».

Там зловмисники називали російську збройну агресію проти України «боротьбою з фашизмом» і агітували місцевих жителів вступати до лав окупаційних угруповань країни-агресора.

У Вінниці:

викрито двох місцевих жителів, які у забороненій соцмережі «Одноклассники» героїзували «подвиги» терористів і пропонували встановлювати пам’ятники Кадирову.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України