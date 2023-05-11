СБУ викрила ще 4-х ворожих поплічників у Херсоні та Ізюмі

Серед затриманих – посадовець виправної колонії.

СБУ викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів на деокупованих територіях на сході та півдні України.

Так, у Херсоні:

викрито ще трьох прихильників рашизму. Серед них – молодший інспектор відділу нагляду та безпеки державної установи «Північна виправна колонія № 90».

Після захоплення міста він приєднався до окупаційної адміністрації, де брав участь у проведенні масових репресій проти учасників руху опору.

Встановлено, що зловмисник охороняв російські катівні, до яких звозили незаконно затриманих українських патріотів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Інші двоє колаборантів – добровільно погодились стати «операторами набору даних» у так званому «пенсійному фонді Херсонської області».

Зловмисниці оформляли документи для нарахування соцвиплат у російській валюті.

Наразі їх підозрюють у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

На Харківщині:

затримано мешканку Ізюма, яка під час окупації міста очолила створене агресором місцеве «управління праці і соціальної політики».

На цій «посаді» вона намагалась схиляти людей до підтримки загарбників через видачу «гумдопомоги» і поширення пропагандистських газет з рф.

Злочинні дії фігурантки кваліфіковані за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях спільно з Територіальним управлінням ДБР (м. Мелітополь) та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України