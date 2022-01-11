У сім’ї фермерів на Херсонщині відібрали врожай

Угода була пасткою, з якої хлібороби досі вибратися не можуть.

Соняшник під арешт потрапив

Гарному врожаю, здавалося б, можна тільки радіти. Отак і раділа йому родина фермерів Яворницьких з селища Верхній Рогачик на Херсонщині. Ще б пак: одного тільки соняшника фермерські господарства «Ялокк» та «Агро-Ві» Андрія та Віталія Яворницьких, а також їх батька-підприємця Миколи Яворницького минулої осені зібрали понад сімсот тонн! Збіжжя накопичилося стільки, що власне сховище його не вмістило. І тоді фермери домовилися із запорізьким бізнесменом Олегом Міловим, котрий орендує земельну ділянку поруч із їх базою про використання одного з його складів під зберігання 448 тонн соняшнику. Той запропонував купити сховище замість орендувати його. Фермери погодилися,й «у чотири прийоми» передали власнику під розписки сорок тисяч доларів США (еквівалент у національній валюті – понад мільйон гривень). Отут радість і скінчилося, а натомість прийшло запізніле розуміння, що та угода була справжнісінькою пасткою, з якої хлібороби досі вибратися не можуть.

— У грудні приїжджаємо на роботу, й бачимо, що біля складу з нашим соняшником незрозуміла метушня, стоять якісь люди у формі з написом «поліція», у балаклавах і з автоматами. Представляються якимись «ліквідаторами». І кажуть, що потрібні ключі від складу. Ми відмовляємося їх надавати, бо там наше зерно. У відповідь чуємо: «Зламаємо замки». Що робити – відкрили приміщення. І тут з’являється якийсь незнайомець, заявляючи, що тут лежить його триста тонн соняшнику. Коли склад відкрили, він зайшов туди, задоволено посміхнувся, й пішов, не сказавши більше нічого. Тільки потім ми дізналися, що наш сусіда навіть права не мав розпоряджатися тим складом, оскільки він знаходився у податковій заставі, й була винесена постанова про арешт цієї нерухомості. Цю інформацію ми потім відшукали і в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно – є офіційна відповідь на запит – шокований подіями керівник фермерського господарства «Ялокк» Андрій Яворницький.

Врожай лежить поруч, а доступу до нього немає

Ошуканий фермер звернувся до суду із позовом до Олега Мілова про стягнення незаконно отриманих коштів згідно розписок – того самого мільйона гривень. Але судовий процес може тягнутися хтозна-скільки, а до весняної посівної вже «рукою подати». Й родина Яворницьких тепер не знає, чи зможе до неї належно підготуватися. Адже фермерам потрібні фінанси на придбання добрив та пального для сільськогосподарської техніки, зарплату працівникам. Ці гроші вони сподівалися отримати від продажу якраз того соняшнику, який лежить у арештованому складі. Він поруч, проте доступу до нього – зась. Адже новий набувач майна, якого керівники фермерських господарств в очі не бачили, й ніяких договорів із ним не укладали (хоч у переписці він на них і посилається), вимагає сплатити за оренду складу загалом, 1,6 мільйона гривень. Досудова вимога вже надійшла, однак фермери виконувати її відмовилися, вважаючи, що платня завищена мінімум на третину. Та й з якого це доброго дива платити, якщо з новим претендентом на оренду складу вони ніяких угод не складали, а старий і так не повернув отримані за ніщо сорок тисяч доларів? Однак на склад зі збіжжям (за твердженням фермерів, його вартість складає близько восьми мільйонів гривень) доступ відсутній. І соняшник там лежить без руху, набирає вологості та псується. Тож замість прибутків фермери підраховують збитки та не виключають провалу весінньої посівної. А не буде посівної – й врожаю наступного року не буде!

Ділова угода виявилася пасткою

На думку родини Яворницьких, вони потрапили у шахрайську пастку. І потребують допомоги правоохоронців, аби відновити справедливість та повернути соняшник, який їм дався дуже нелегко. Заяви про злочин вони написали до Державного бюро розслідувань, поліції, Генеральної прокуратури України, народного депутата України Володимира Іванова. Та з ДБР отримали ухильну відповідь, від усіх інших адресатів – нічого.

З листа голови фермерських господарств «Агро-Ві» та «Ялокк» до Генерального прокурора України Ірини Венедиктової: «Громадянин Шевченко Владислав Олегович повідомив, що продукцію, яку він положив у склад № 5, він передав на відповідальне зберігання громадянину Тронову Віталію Миколайовичу, відповідно до договору зберігання і акту прийому-передачі. Тронов В.М. ніби орендує склади у громадянина Мілова Олега Івановича, з їхніх слів, з січня 2021 року. Тому Тронов В.М. надіслав нам досудові вимоги про стягнення заборгованості – по 150 гривень за квадратний метр за чотири місяці. Але між мною та братом ні з Міловим О.І., нізТроновим В.М. ніякі угоди оренди не підписувалися. Також, як свідчить лист Верхньорогачицької селищної ради, згоди на суборенду селищна рада не надавала. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відкрите кримінальне провадження номер 12021231110000173, тривають слідчі дії, але час іде, а реалізацію нашої продукції здійснювати немає можливості» (кінець цитати).

На чийому боці правоохоронці?

-Просто боляче спостерігати за тим зачиненим складом – адже зачинене там насіння соняшника щодня втрачає у своїй якості. Час спливає, до посівної дедалі ближче, а за які гроші до неї готуватися? Ми, люди, котрі працюють на землі, саме зараз потребуємо захисту від держави. Адже для того платимо свої податки, і немалі – фермерські господарства нашої родини тільки минулого року внесли у скарбнички понад мільйон гривень різних податків та зборів, — переконаний батько фермерів, верхньорогачицький підприємець Микола Яворницький. – Та що маємо навзамін? Простенький приклад: у «поле зору» камери відеоспостереження на території нашої бази потрапляють ворота складуіз арештованим зерном. З 23 листопада по 16 грудня 2021 року вона автоматично фіксувала, які машини і з яким вантажем сюди заїжджали, й звідти виїжджали. На мою думку, це доказ того, що тут зберігається саме наш соняшник, і нічий інший. Доказ повинен бути приєднаний до матеріалів кримінального провадження. Та кримінальне провадження порушено ще 17 грудня 2021 року, а до сьогодні жоден слідчий чомусь не звернувся до нас для отримання цього надважливого доказу. Судова ухвала від 6 січня 2022 року про обшук складу із соняшником також є, але станом на 10 січня не проведена. Тому мені незрозуміло, чи то наші слідчі відстоюють права чесних людей, чи то шахраям підігрують?

Володимир ДОРОФЄЄВ, Новий день.