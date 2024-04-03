СБУ викрила ще 4 проросійських агітаторів: серед них – хакер, який створював фейкові «відеозвернення» очільників ЗСУ
Служба безпеки затримала ще чотирьох проросійських агітаторів у різних регіонах України.
Зловмисники публічно вихваляли путіна та виправдовували збройну агресію рф. Також вони закликали до захоплення влади у нашій державі та героїзували воєнні злочини рашистів.
Так, на Вінниччині:
затримано місцевого хакера, який за допомогою комп’ютерних програм створив фейкове «відеозвернення» одного з колишніх високопосадовців ЗСУ та поширив його у соцмережі TikTok.
У цьому «виступі» лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці.
Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві та інших регіонах нашої держави.
У Київській області:
затримано колишнього депутата Фастівської міськради від забороненої партії ОПЗЖ.
За даними слідства, він позиціонував себе як «експерт-політолог» та у власному відеоблозі оприлюднював кремлівські наративи щодо агресивної війни проти України.
Встановлено, що ексдепутат «підкріплював» свої висловлювання цитатами путіна з російських телеефірів.
Для поширення ворожого контенту зловмисник використовував власний YouTube-канал, а також сторінки в Telegram, TikTok та Instagram із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.
На Прикарпатті:
кіберфахівці СБУ викрили прихильника депутата держдуми рф Леоніда Слуцького – очільника прокремлівської партії ЛДПР.
Фігурант поширював на власній сторінці в «Однокласниках» публічні виступи російського посадовця на підтримку агресивної війни проти України.
Серед оприлюднених «цитат» були заклики Слуцького щодо повторного наступу на Херсон та захоплення всієї території нашої держави.
У Донецькій області:
кіберфахівці СБУ затримали мешканця Краматорська, ідеологічного прихильника рашизму.
У російських соцмережах фігурант виправдовував захоплення частини східних районів України та героїзував російських окупантів.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Злочинні дії агітатора з Вінниччини додатково кваліфіковано за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Івано-Франківській, Донецькій, Луганській та Вінницькій областях за процесуального керівництва органів прокуратури.