СБУ виявила ще одну рашистську катівню на звільненій Миколаївщині

Служба безпеки встановила місцезнаходження ще однієї катівні російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

«Об’єкт» був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка.

У застінках рашисти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом. З людей намагались «вибити» адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору. Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер.

Під час огляду катівні правоохоронці виявили «знаряддя» тортур.

Крім того, встановлено українських громадян, яких рашисти протягом місяця незаконно утримували і катували.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України