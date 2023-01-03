СБУ виявила ще одну рашистську катівню на звільненій Миколаївщині

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Служба безпеки встановила місцезнаходження ще однієї катівні російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

«Об’єкт» був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка.

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У застінках рашисти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом. З людей намагались «вибити» адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору. Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер.

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Під час огляду катівні правоохоронці виявили «знаряддя» тортур.

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Крім того, встановлено українських громадян, яких рашисти протягом місяця незаконно утримували і катували.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України

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