СБУ заблокувала шахрайську схему «Ваш родич у полоні!»

На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито визволенні їх з полону.

За це шахраї вимагали окрему плату. Розцінки різнилися і в більшості випадків залежали від емоційного стану родичів. Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:

телефонна розмова з полоненим, за яку просили від 10 до 50 тисяч гривень; визволення з полону, яке оцінили у суму від 50 до 200 тисяч гривень; перевезення тіла загиблого — до 10 тисяч гривень.

Звичайно, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, — просто зникали зі зв’язку.

Для правдоподібності своїх слів шахраї моніторили інтернет, де збирали дані про безвісті зниклих або загиблих українських бійців та їхні родини.

Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми.

Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця, яка відповідала за фінансову складову та забезпечувала мобільні дзвінки, постійно змінюючи номери та операторів зв’язку.

Її затримали спецпризначенці СБУ.

У ході обшуку у підозрюваної вилучено:

комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності; велику кількість мобільних телефонів і сім-карток; банківські картки для отримання платежів; чверть мільйона гривень готівкою.

У межах кримінального провадження встановлюються всі потерпілі особи та вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

Звертаємо Вашу увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади!

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

Служба безпеки України