СБУ заблокувала ще 3 «схеми для ухилянтів» у прикордонних регіонах України

Служба безпеки нейтралізувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано організаторів незаконної діяльності.

За суми від 6,5 до 9 тис. американських доларів вони допомагали ухилянтам втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» залежала від терміновості втечі та її способу.

Так, на Вінниччині:

затримано посадовця місцевого підрозділу Державної прикордонної служби. За гроші він допомагав ухилянтам нелегально потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

Для конспірації фігурант використовував власний криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів.

У Закарпатській області:

ліквідовано ще два канали незаконної міграції до Євросоюзу. Один з «трафіків» організували двоє місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до ЄС через прикордонну річку.

Для транспортування клієнтів використовували надувний човен, який ділки спеціально придбали для нелегального бізнесу.

Іншу «схему» організувала мешканка Хустського району. Залучивши до «справи» двох спільників, жінка виводила потенційних призовників через маловідомі тропи.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Затриманим організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією та Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України