СБУ закликає не скачувати програми із шахрайських розсилок

Останні декілька днів Служба безпеки України фіксує фішингові розсилки електронних листів нібито від її імені.

На перший погляд вони здаються правдоподібними, однак викладені у цих листах дані свідчать про їхню фейковість.

Зокрема, зловмисники від імені Ситуаційного центру Департаменту кібербезпеки СБУ повідомляють про розробку спеціалізованих програм для посилення кіберзахисту та знищення вірусів. І тут же пропонують завантажити їх нібито з офіційного вебсайту СБУ.

Повідомляємо, що наразі Ситуаційний центр Департаменту кібербезпеки СБУ не здійснював жодних розсилок щодо будь-якого програмного забезпечення!

Нагадуємо, що офіційний домен сайту СБУ – ssu.gov.ua. Зловмисники ж пропонують завантажити програми з іншого сайту.

Тож у разі отримання таких листів не переходьте та не завантажуйте будь-які програми. А якщо таке сталося – перевстановіть операційну систему вашого комп’ютера та повідомте про це СБУ за телефоном: 0 800 501 482 та на електронну пошту: [email protected]

Подібні фейкові розсилки можуть бути частиною спецоперацій російських спецслужб із розхитування інформаційного та кіберпростору в нашій країні.

Департамент кібербезпеки СБУ застерігає: ніколи не переходьте за посиланнями та не відкривайте файли від невідомих абонентів на пошті, в месенджерах чи в смс, на сумнівних сайтах.

Служба безпеки України