СБУ запобігла серії терактів на Закарпатті: перед судом постане агент спецслужб РФ

СБУ запобігла вчиненню терористичних актів у прикордонному районі Закарпатської області. Зловмисники планували здійснити підпал Генконсульства сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча.

Учасники підривної діяльності намагалися вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені.

Наразі встановлено особу організатора злочинів. За оперативними даними, він переховується на території РФ.

СБУ направило матеріали кримінального провадження до суду. Тривають заходи із розшуку і затримання зловмисника.

За даними слідства, організатором злочинів є уродженець Луганської області. Він був завербований представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України.

За завданням своїх «кураторів» агент планував вчинення підпалів зарубіжної дипломатичної установи, декількох автомобілів з іноземною реєстрацією і пошкодити історичний пам’ятник на території Закарпаття.

Крім того, зловмисник підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він «гарантував» 30 тис. дол.

Серед інших «завдань» іноземного агента був також збір і передача спецслужбам РФ секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ запобігли вчиненню злочинів і викрили їх учасників.

Слідчі органів безпеки направили до суду обвинувальний акт щодо організатора протиправної діяльності за:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258,

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

СБУ