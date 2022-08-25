Судитимуть чоловіка, який вбив сусіда пострілом з рушниці

Прокурори Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в 28 травня 2022 року в місті Васильків між місцевим жителем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та його сусідом виник словесний конфлікт. Під час суперечки обвинувачений

взяв рушницю та з вікна власного будинку здійснив один постріл у голову потерпілому. Від отриманої травми чоловік помер на місці.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції №1 Обухівського райуправління поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура