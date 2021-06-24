За ухилення від сплати аліментів на дітей волинянин втрапив під арешт

За принципової позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд призначив 37-річному жителю обласного центру Волині, який не вперше злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання двох дітей, покарання у виді трьох місяців та п’яти днів арешту.

Чоловіка уже притягували до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів у 2020 році.

Із жовтня 2020 року горе-батько знову заборгував на утримання доньки та сина понад 14 тисяч гривень.

Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.2 ст. 164 КК України) і тепер понад три місяці він перебуватиме під арештом.

Довідково: згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) — карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, -карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Пресслужба обласної прокуратури