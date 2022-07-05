СБУ затримала коригувальника ворожих обстрілів Харківщини

Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб рф.

У ході оперативно-слідчих заходів встановлено, що 41-річний чоловік збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили:

3 мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

блокноти і зошити з записами розвідувальної інформації.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін п’ятнадцять років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.

Викриття зловмисника проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Служба безпеки України