СБУ затримала агента кремлівського пропагандиста Соловйова (фото)

Чоловік особисто спілкувався з кремлівським рупором та поширював деструктивні матеріали.

Служба безпеки України затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Як зазначають в прес-службі СБУ, агітатор з Буковини поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України. Серед його найпоширеніших “вкидів” – дописи в забороненій соцмережі “Вконтакте” про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з РФ.

Кіберфахівці СБУ встановили, що агітатор також “розганяв” брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій. Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

“Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і “ток-шоу” на телеканалі “Россия 1″. За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство рф та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився екс-адвокат з Чернівецької області. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними “співпрацювати” на шкоду державній безпеці України. Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора. // УНІАН