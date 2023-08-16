СБУ затримала на корупції топ-чиновника Львівської міськради

Служба безпеки задокументувала та ліквідувала корупційну схему, яка в час війни діяла в Львівській міськраді.

На одержанні чергового траншу хабара затримано виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку.

Корумпований посадовець разом з поплічницею налагодили системний протиправний механізм надання дозвільних документів на проведення робіт.

Їх вдалося задокументувати та затримати «на гарячому» під час одержання чергового хабара.

За $ 1500 США посадовець гарантував безперешкодний розгляд і погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомості в межах історичного ареалу Львова.

Сьогодні, 16 серпня, правоохоронці завершили обшуки в службових приміщеннях управління ЛМР та за місцем проживання посередниці, в ході яких було виявлено та вилучено в повному обсязі передані грошові кошти, а також вилучено відповідну дозвільну документацію.

Наразі чиновнику-хабарнику та його спільниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч.5 ст. 27 (пособництво);

– ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває слідство для з’ясування усіх обставин та встановлення й інших учасників вказаної протиправної схеми.

Виявлення протиправного механізму здійснювали оперативники Львівського Управління СБУ спільно з слідчими Поліція Львівської області за процесуального керівництва Львівська обласна прокуратура.

Управління СБ України у Львівській області