СБУ затримала посадовця Міністерства юстиції, який займався схемами для ухилянтів за $20 тис.
Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації, яку організував один із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Як встановило розслідування, посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про «погане» здоров’я.
Також чиновник обіцяв клієнтам, що, у разі потреби, він зможе вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК.
Вартість таких «послуг» становила 20 тис. американських доларів.
Щоб реалізувати оборудку, фігурант використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах.
Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його «на гарячому», коли він одержував частину хабаря за «списання» ухилянта.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114- 1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).
Триває розслідування для встановлення всіх учасників та обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили спільно з підрозділами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.