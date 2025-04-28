СБУ затримала російського агента, який «зливав» локації мінних полів ЗСУ та чекав на окупацію Донеччини

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки. Ним виявився 41-річний таксист з Краматорська, який допомагав рашистам наступати на фронті і чекав на повну окупацію регіону.

За матеріалами справи, фігурант передавав окупантам локації мінно-вибухових загороджень та укріпрайонів ЗСУ поблизу передової.

Також під виглядом робочих поїздок фігурант фіксував вогневі позиції Сил оборони і напрямки руху військових колон.

Співробітники СБУ затримали агента на початковому етапі його розвідактивності й запобігли передачі секретних даних до російського гру.

За матеріалами справи, фігурант був завербований ворогом через заборонену російську соцмережу, де він пропонував свою допомогу у війні проти України.

Крім цього, у разі окупації регіону зрадник планував сформувати власний загін з «однодумців», який мав брати участь в облавах на учасників руху спротиву.

Після вербування агент контактував з ворогом через бойовика окупаційних угруповань рф, що воює на східному фронті.

Під час обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України