СБУ затримала ще 5-х агітаторів рашизму, серед яких однопартієць екснардепа Мураєва

Служба безпеки затримала ще 5-х проросійських інтернет-агітаторів, які діяли на Київщині та Прикарпатті. Зловмисники публічно підтримували війну рф проти України та виправдовували воєнні злочини рашистів.

Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії «Наші» екснардепа Євгена Мураєва.

За матеріалами справи, цей фігурант адміністрував одну із груп, яка популяризувала партію у Фейсбуку. Там він регулярно поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, а також вихваляв путіна.

Загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тис. користувачів.

Ще один фігурант – співробітник одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами.

Крім цього, СБУ затримала також ворожу агітаторку у столиці. Зловмисниця зареєструвалась у заборонній соцмережі «Вконтакте», де підтримувала окупаційні угруповання рф.

На Прикарпатті викрито мешканку селища Богородчани, яка в «Одноклассниках» героїзувала рашистів та виправдовувала тимчасову окупацію східних регіонів України.

Інший фігурант – водій місцевої торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини кремля.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Івано-Франківській областях за процесуального керівництва Київської міської та Івано-Франківської обласної прокуратур.

Служба безпеки України