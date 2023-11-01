Судитимуть киянку, яка самовільно збудувала комерційний об’єкт на комунальній землі (фото)

Святошинською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянки за обвинуваченням у самовільному будівництві будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, киянка, маючи у власності 2-кімнатну квартиру по вул. Покотила у Святошинському районі м. Києва, вивела її з житлового фонду та упродовж жовтня – грудня 2021, без будь-яких дозвільних документів, самовільно добудувала впритул до будинку приміщення площею 77 кв.м., об’єднавши його в одне ціле з наявною квартирою.

Надалі фігурантка продала зазначений об’єкт як комерційну нерухомість третій особі, збагатившись за рахунок самовільно зайнятої комунальної землі.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Пресслужба Київської міської прокуратури