У Києві судитимуть організатора прибуткового наркобізнесу

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно 36-річного зловмисника, який збував кокаїн у великих розмірах. За таку злочинну діяльність наступні дванадцять років він може провести за ґратами.

Нагадаємо, що у липні цього року співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили 36-річного уродженця рф в організації наркобізнесу. У ході проведення невідкладних слідчих та оперативних заходів поліцейські за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 затримали зловмисника на одній з вулиць Солом’янського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант займався виготовленням та збутом наркотичної речовини. Під час поверхневого огляду та обшуку за місцем тимчасового проживання у нього вилучили лабораторне обладнання для виготовлення заборонених засобів та вже готові до збуту понад два кілограми кокаїну. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого наркотику становила 11 мільйонів гривень. Наркоділка поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим управлінням поліції Києва за процесуального керівництва міської прокуратури йому було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років.

Наразі поліцейськими столичного главку завершено досудове розслідування та направлено матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті. На даний час тривають заходи із встановлення інших учасників злочину.

Відділ комунікації поліції Києва