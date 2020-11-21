На Рівненщині підряднику повідомлено про підозру у розкраданні ₴1,5 млн. на ремонті мосту

Отримані кошти зловмисники легалізували шляхом їх перерахування на рахунки підконтрольних осіб та через проведення безтоварних операцій.

Злочинну «схему» з розкрадання та легалізації коштів та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з Рівненською обласною прокуратурою.

За даними слідства, на замовлення обласної Служби автомобільних доріг підрядник проводив поточний ремонт мосту на ділянці автомобільної дороги. Аби заволодіти коштами державного бюджету, директор та учасник товариства внесли до офіційних документів перелік робіт по об’єкту, які не були виконані.

Отримані на рахунки товариства кошти зловмисники згодом легалізували шляхом їх перерахування на карткові рахунки підконтрольних осіб та через проведення безтоварних операцій. Як результат, вони заволоділи сумою у понад 1,5 мільйона гривень.

На підставі зібраних доказів причетності зловмисникам — директору та учаснику товариства-підрядника — було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань