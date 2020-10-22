Двом киянам повідомили про підозру у пограбуванні чоловіка

Спільникам загрожує до шести років в’язниці. Досудове розслідування триває.

До столичної поліції по спецлінії 102 звернувся чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Тарасівській його побили невідомі та забрали кошти. Для встановлення обставин події на виклик виїхали швидка допомога та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Як повідомила слідча Голосіївського управління поліції Юлія Кустова, правоохоронці допитали 31-річного потерпілого, який пояснив, що двоє хлопців вдарили його по голові, після чого відібрали гаманець, де знаходилося близько тисячі гривень та аналогічна сума у доларах США:

«Чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Зі слів лікарів, його життю нічого не загрожує. За прикметами, які надав чоловік, наряд патрульних невдовзі зупинив молодиків неподалік від місця вчинення злочину.

Слідчі затримали двох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — місцеві мешканці, 1994 та 1998 років народження. Один зі зловмисників у березні поточного року звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення аналогічного правопорушення».

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва