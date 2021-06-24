Судитимуть жителя міста Козятина який сокирою зарубав сусіда

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно 57-річного жителя м. Козятина, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької обласної прокуратури.

Слідством установлено, що у лютому поточного року обвинувачений у своєму помешканні розпивав спиртні напої зі своїм сусідом. Під час застілля між чоловіками, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, сталася сварка. Господар будинку наніс гостю сокирою декілька ударів по голові від яких чоловік помер.

У разі доведення винуватості обвинуваченого в судовому порядку йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Відповідно до ст. 62 Основного Закону України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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