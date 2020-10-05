$18 тис. за посаду помічника народного депутата України – затримано групу шахраїв

Київською міською прокуратурою спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, затримано двох осіб, які намагались шахрайським шляхом заволодіти 18 тис. доларів США за нібито працевлаштування громадянина на посаду помічника-консультанта народного депутата України (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, вказані особи, представляючись довіреними особами народного депутата України, пропонували громадянину свою допомогу у запуску процесу оформлення документів на зайняття посади помічника-консультанта вказаного депутата. Свої «послуги» зловмисники оцінили у 18 тис. доларів США.

Під час здійснення досудового розслідування правоохоронці задокументували декілька фактів одержання вказаними особами частин обумовленої суми коштів.

05.10.2020 у ході передачі чергової частини готівки у сумі 3 тис. доларів США чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура