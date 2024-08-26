Житель Черкаського району кинув гранату на подвір’я матері військовослужбовця

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру місцевому жителю одного з сіл Черкаського району за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинені із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

За даними слідства, чоловік приїхав на автомобілі до домоволодіння, що належить матері військовослужбовця, з метою самоствердження та пошкодження чужого майна, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з хуліганських мотивів, з метою дискредитації військовослужбовців, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, супроводжуючи свої дії особливою зухвалістю, яка викликала у потерпілих порушення спокою та страх, реалізуючи хуліганський умисел, маючи при собі гранату, достовірно знаючи, що вказана граната відноситься до категорії вибухових пристроїв, умисно кинув її на прибудинкову територію домоволодіння, внаслідок чого відбувся вибух.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі судом задоволено клопотання прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Крім того, у ході обшуку домоволодіння підозрюваного, а також автомобіля, яким в той день користувався останній, працівниками поліції виявлено та вилучено ще три предмети, зовні схожі на гранати. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У порядку ст. 217 КПК України кримінальні провадження об’єднано, досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 296 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури